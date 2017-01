Rainbows-Gruppe startet im Feburar in Deutsch-Wagram

24.01.2017, 09:16 Uhr

Während einige Kinder diese notwendige Aufmerksamkeit deutlich einfordern, indem sie sich aggressiv verhalten oder in der Schule auffällig werden, ziehen sich andere Kinder ganz zurück, werden still und traurig. Um schwerwiegende Folgen zu verhindern, ist eine präventive Unterstützung besonders wichtig.Seit über 25 Jahren unterstützt RAINBOWS Kinder und Jugendliche und deren Eltern in dieser schwierigen Lebensphase, jetzt auch mit neuem, überarbeitendem Konzept.

In 12 wöchentlichen Gruppentreffen werden die Kinder von speziell ausgebildeten MitarbeiterInnen angeregt, ihre Gefühle rund um die Trennung auszudrücken - im kreativen Tun, gestaltend, spielerisch oder erzählend. Sie finden Verständnis und Gehör für ihre Wut, ihre Trauer und einen Zugang zu ihren Stärken und Ressourcen. Vertrauen und Vertraulichkeit spielen eine wesentliche Rolle. „Wir sagen den Kindern gleich zu Beginn, dass alles, was sie erzählen in der Gruppe bleibt. Das ist oft eine große Erleichterung für sie, weil sie trotz der Enttäuschung und der Wut auf ihre Eltern, niemandem weh tun wollen“, sagt Mag. Eva Sebök, die Bereichsleiterin von RAINBOWS Niederösterreich.Drei begleitende Gespräche mit den Eltern bzw. Elternteilen runden das gruppenpädagogische Angebot ab.Termin: Start im Februar/ März 2017Kosten: 263€ (Fördermöglichkeiten bitte erfragen)Nähere Informationen und Anmeldung: Mag. Eva Sebök, RAINBOWS Bereichsleitung NÖ, 0650/3244738, noe-ost@rainbows.at, www.rainbows.at