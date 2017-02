SOKO "Kellergasse", ein Erfolg

15.02.2017, 19:26 Uhr

Fahndungserfolg für die Landespolizei Niederösterreich, Polizeiinspektion Hohenau an der March

Im ersten Halbjahr 2016 wurden im Grenzgebiet der Bezirke Mistelbach/Gänserndorf vermehrte Einbrüche in Zeitungskassen festgestellt.Die Beamten wurden stutzig, da der Tatzeitpunkt immer an verlängerten Wochenenden war.Am 15.08.2016 ist ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen. Der Täter, welcher seine Flucht über die Feldwege antrat, ignorierte sämtliche Anhalteversuche der Polizei, flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und konnte den Beamten entkommen.

Die Beamten konnten aber feststellen, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen bereits im Februar 2016 in der Gegend Hohenau an der March gestohlen wurde.

„Wer einem Beamten entkommt, der hat jetzt so ein kleines Problem“, so der Bezirkspolizeikommandant Oberst Kirchner.

Die Beamten hatten jedoch Ermittlungsansätze und konnten das Fahrzeug ausforschen. Das Fahrzeug wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg sichergestellt und hat man bei der ersten Nachschau verdächtige Dinge gefunden. Als Zulassungsbesitzer konnte ein 33-jähriger Mann ausgeforscht werden. Dieser bestritt jedoch jeden Tatzusammenhang. Gegenteilig konnte aber durch die Ermittler der Verdacht erhärtet werden und besagte Person zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl im Gemeindegebiet Grösing in Zusammenhang gebracht werden.Für die Polizei stellte sich daher ein völlig anderes Segment dar.Diebesgut wurde gefunden, welches vorerst nicht zugeordnet werden konnte. Die Beamten durchforsteten in akribischer Kleinarbeit alle Fahndungen und sind dann auf die Spur zu Einbrüchen in Keller, Kellerlokale, Vereinshäuser, Vereinslokale, Gasthäuser etc. gekommen.

„Das sind Delikte, welche die Volksseele zum Kochen bringen“, so der Landespolizeidirektor Dr. Pruchner.

Durch die intensiven Erhebungen konnte die Polizeiinspektion Hohenau an der March drei weitere Verdächtige aus dem Bezirk Gänserndorf ausforschen: ein 16-jähriger Jugendlicher, eine 36-jährige Frau und ein ebenfalls 36-jähriger Mann, von der Polizei auch Familie genannt, welche nur durch Kleinigkeiten (Vergehen nach dem Verwaltungsstrafgesetz) polizeilich in Erscheinung getreten sind.Somit konnten insgesamtstrafbare Handlungen, davonundnachgewiesen werden. Diebeläuft sich auf rundEuro. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 132.000,- Euro.Alle vier Beschuldigten zeigten sich geständig und wurden bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.