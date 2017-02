Spendenübergabe an Lebenshilfe Baumgarten

08.02.2017, 14:32 Uhr

SPÖ-Markgrafneusiedl spendet an eine wichtige Institution

In einer gemütlichen Runde bei der Lebenshilfe Baumgarten wurde eine Spende der SPÖ Markgrafneusiedl von 760 Euro an den Leiter Erich Müllebner übergeben. Bürgermeister Franz Mathä meinte dazu: „Beeindruckend was hier alles für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung getan wird. Wie wichtig diese Institution ist, zeigt das drei Markgrafneusiedler hervorragend beschäftigt und betreut werden.“ Beim Adventmarkt 2016 verkaufte die SPÖ-Markgrafneusiedl Kaffee und Kuchen. Aus diesem Verkauf wurde ein Gesamterlös von 380 Euro erzielt. Den Betrag verdoppelten die SPÖ Gemeinderäte. Mathä und sein Vize Wolfgang Skofitsch übergaben den Scheck.