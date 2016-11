Stadtcafé Schramm unterstützt das Rote Kreuz Zistersdorf

28.11.2016, 11:56 Uhr

„Punschen für einen guten Zweck“ – unter diesem Motto findet auch heuer wieder am 17.12.2016 ab 11:00 Uhr der Punsch- und Glühweinstand des Roten Kreuzes Zistersdorf am Kirchenplatz Zistersdorf statt.

Genießen Sie mit uns die Adventzeit und besuchen Sie uns am Samstag, den 17. Dezember 2016, ab 11 Uhr am Kirchenplatz in Zistersdorf. Unterstützen Sie durch Ihre Spende das Rote Kreuz Zistersdorf. Dafür braucht es neben den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes auch Partner aus der Wirtschaft.

Dieser wurde im Stadtcafé Schramm gefunden. Iris und Stephan Schramm unterstützen nun schon seit Jahren die Bemühungen des Roten Kreuzes durch großzügige Sachspenden. Delikate Brote und Mehlspeisen werden für den Verkauf zur Verfügung gestellt und runden somit das kulinarische Angebot des Punsch- und Glühweinstandes wunderbar ab.Weiters konnte Georg Niessner, Versicherungsagent der Wüstenrot Versicherung, als Sponsor gewonnen werden!„Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Arbeit des Roten Kreuzes geschätzt wird und durch soziales Engagement lokaler Betrieb so großzügig und nachhaltig unterstützt wird “so Bezirksstellenleiter Ing. Peter Markovics erfreut, „Freuen sie sich mit uns auf die Gastfreundschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 17.12. am Kirchenplatz und unterstützen sie durch ihren Besuch beim Punschstand die Arbeit des Roten Kreuzes“