Wetterbilanz: 2016 war ein nasses Jahr

03.01.2017, 11:41 Uhr

In Erinnerung wird aber nicht nur der verregnete Sommer bleiben sondern auch der späte Frost Ende April, der zu erheblichen Schäden in der Landwirtschaft geführt hat. Neben den regenreichen Monaten hat es aber auch ausgesprochen trockene Perioden gegeben: im September und Dezember ist lediglich ein Drittel der üblichen Regenmengen gefallen. Der September hat sich mit traumhaftem Wetter überhaupt von seiner schönsten Seite gezeigt.„Der Grundwasserspiegel hat sich 2016 sehr konstant verhalten“, weiß Wolfgang Neudorfer von der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal. „Die sommerlichen Regenfälle haben sich nur wenig auf das Grundwasser ausgewirkt, da in der Vegetationsperiode der Großteil des Niederschlags von den Pflanzen aufgenommen wird und gleich wieder verdunstet. Dies macht den Unterschied zum Regen in der vegetationsfreien Zeit aus. Bei großen Niederschlagsmengen kommt es dabei vorzugsweise zur Versickerung mit ansteigendem Grundwasser.“Die landwirtschaftliche Beregnung war 2016 deutlich weniger gefordert als zuletzt im Dürrejahr 2015. Dennoch musste bereits Ende März - Anfang April eine Trockenperiode durch Bewässerung überwunden werden um die Keimung des Saatgutes zu unterstützen. Und noch etwas war auffällig: der trockene Herbst machte einen Beregnungseinsatz bis Ende September erforderlich.Ja, und Schnee hat es auch gegeben. Der war aber nur an einigen wenigen Tagen für kurze Zeit zu sehen.