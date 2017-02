Bezirk Gänserndorf. 8,5 Millionen Euro für Schulen und Kindergärten

14.02.2017, 18:13 Uhr

„Dieses Gesamtinvestitionsvolumen der Gemeinden im Bezirk Gänserndorf wird über den Schul- und Kindergartenfonds von Seiten des Landes NÖ mit rund 2,3 Mio Euro gefördert“, erklärt Landesrätin Barbara Schwarz.Unter den geförderten Projekten waren etwa Kindergarten-Neubauten in Strasshof, Groß-Schweinbarth und Prottes, genauso wie Zubauten am Kindergarten Gänserndorf-Wolkenschiff und in Velm-Götzendorf.

„Immer mehr Gemeinden setzen auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und investieren in Räumlichkeiten für Kleinkindergruppen“, weiß LAbg. Bgm. René Lobner So entstand die bauliche Voraussetzung für mehr Kleinkinderbetreuung etwa in Untersiebenbrunn oder in Orth an der Donau.“