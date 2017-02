09.02.2017, 22:07 Uhr

Mit Pfarrer Christoph nach Medugorje

WEIKENDORF (rm). Zu einer Erlebnisreise nach Medugorje unter dem Motto "Erlebnis - Bildung - Glaube" lädt die Pfarre Weikendorf mit Pfarrer Christoph Pelczar. Von 6. bis 13. Juni geht es im Comfortreisebus zunächst nach Sibenik, wo in einem Hotel der gehobenen Mittelklasse zweimal genächtigt wird. Dann folgen vier Nächte in Medugorje in der landesüblichen Privatpension Maglica in der Nähe der Jakobskirche mit Halbpension. Auf der Rückfahrt wird wieder in Sibenik genächtigt.

Der günstige Pauschalpreis beträgt 490 Euro, nicht inkludiert sind weitere Mahlzeiten und pesönliche Ausgaben. Einbettzimmerzuschlag: 100 Euro.

Anmeldungen bis spätestens 20.Februar bitte bei Pfarrer Chrisoph Pelczar, 2253 Weikendorf, Kirchenplatz 1, Tel. 0676 5773 595.

Abfahrt: Bushaltestelle Weikendorf bei der Volksschule.

