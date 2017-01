25.01.2017, 17:06 Uhr

Strasshofer Pfarre: Bruder-Klaus-Wallfahrt in die Schweiz

STRASSHOF. Die Pfarre Strasshof veranstaltet vom 9. bis 13. Mai 2017 eine fünftägige Bruder Klaus-Wallfahrt. Am 9. geht es mit dem Flugzeug nach Zürich, am Programm stehen der Besuch von Flüeli-Ranft, Sachseln und Luzern. Eine Fahrt mit den Jungfraubahnen und um den Vierwaldstätter See gehört ebenfalls dazu.

Informationen und Anmeldung bis 24. Februar: pfarre.strasshof@aon.at, Tel. 02287/2298 oder anni.sollan@aon.at, Tel. 0676/9350623.

