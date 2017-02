Drösinger Jugend startet die erste Saison in der 2. Landesliga

01.02.2017, 15:05 Uhr

Nachdem man sich nach der Herbstsaison auf dem Feld auf dem sensationellen 3. Zwischenrang in der Tabelle befindet, sieht es in der Halle derzeit nach einer kleinen Sensation aus:Nach der zweiten Spielrunde befindet sich die Mannschaft, die von Andreas Huysza und Martin Stohl trainiert wird, auf dem 3. Platz. Bei den beiden Spielen am 29.1. in Leobersdorf gegen Kottingbrunn und Böheimkirchen konnten die jungen Spieler ihre vielseitigen Talente unter Beweis stellen.Im ersten Spiel gegen Böheimkirchen konnten die Spieler um Kapitän Paul Waditschatka (14) den ersten Satz knapp mit 13:11 für sich entscheiden. Danach kam die Mannschaft immer besser ins Spiel und so gingen die Sätze 2 und 3 klar mit 11:4 und 11:6 an Drösing.Die zweite Partie gegen Kottingbrunn verlief trotz einiger Ermüdungserscheinungen noch eindeutiger: Man konnte sich über einen klaren 3-Satz-Sieg (11:7, 11:5, 11:1) freuenDie Einzelleistung der Spieler Paul Waditschatka (14), Rückschlag, Yannick Höß (14), Service, Fabian Stohl (14), Zuspiel, Peter Waditschatka (13), Konstantin Stohl (12) und Simon Pöschl (12) Annahme, ist bemerkenswert, besonders hervorzuheben ist jedoch die Kompaktheit und der Teamgeist der Mannschaft.„Die Burschen spielen grandios!“, freuen sich die Trainer, „wir hätte zu Beginn der Saison nicht gedacht, dass sich die Mannschaft in ihrem ersten Jahr so gut schlägt!“