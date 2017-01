Eisstock Wanderpokal- Turnier in Matzen

21.01.2017, 19:03 Uhr

Auf der Kunsteisbahn in Matzen wurde ein Wanderpokal Turnier der Stockschützen Matzen ausgetragen.9 Mannschaften aus NÖ und Wien nahmen daran teil.Bei eisigen -11 Grad wurde das Turnier um 8 Uhr gestartet.Es war ein harter Kampf um jeden Stockpunkt zwischen der ESV- Vienna und Bad-Deutsch-Altenburg. Die Mädl`s aus Altenburg setzten sich dann auch durch und bekamen den Wanderpokal.Die Damen aus Altenburg spielen in den kommenden Wochen in der Bundesliga.Wir hoffen auf einen tollen Erfolg und halten Ihnen die Daumen für die Bundesliga.Das Eis wurde super hergerichtet von unserem Eiswart.

Die Mannschaften bekamen so wie es üblich ist tolle Sachpreise.Wir wollen uns nochmals bei allen Teilnehmenden Vereinen bedanken.Hier nochmals die Plätze 1 bis 4:1.Bad Deutsch Altenburg2.ESC Vienna3.ESV Hetzendorf4.AESV Bad VöslauAm 5 März 2017 findet das 3.Apres Stockschiessen Turnier statt.Info auf der HP der Stockschützen Matzen.