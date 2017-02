14.02.2017, 17:13 Uhr

Frauenlauftreff ab 1. März

Am 21.Mai 2017 findet der 30.Österreichische Frauenlauf in Wien statt.

Dazu startet am Mittwoch 1.März um 17:30 erstmals ein Frauenlauftreff in Mistelbach unter dem Motto "FIT in 12 Wochen".

Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 17:30 vor dem Weinlandbad.

Der Lauftreff richtet sich vor allem an Laufanfängerinnen, Frauen und Mädchen jeden Alters sind herzlich willkommen.

Ziel ist es die fünf Kilometer erfolgreich bestreiten zu können.

Die Veranstaltung ist kostenlos, Infos unter www.oesterreichischer-frauenlauf.at.

