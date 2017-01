TTC Angern: Aufstieg zum Jubiläum

08.01.2017, 11:51 Uhr

Obmann ist Robert Molnar, der für das Jubiläumsjahr ein großes Ziel hat: Den Aufstieg der Kampfmannschaft von der zweiten in die erste Landesliga. Derzeit stehen die Chancen gut, liegt man doch mit dem Tabellenführer gleichauf. Mit im Vorstand sind seine Stellvertreter Gerhard Berger in Angern sowie Josef Eder und Franz Feigl in Strasshof. Als Präsidenten fungieren die beiden Bürgermeister, Robert Meißl und Ludwig Deltl. Neben der Kampfmannschaft gibt es in verschiedenen Klassen noch zehn weitere Teams.Seit einiger Zeit hat der TTC Angern ein Volksschulprojekt ins Leben gerufen. Es wird wöchentlich intensiv abwechselnd in den Volksschulen Angern und Strasshof trainiert. Als Trainer stehen Chefcoach Alexander Saprykin, der auch die Kampfmannschaft trainiert sowie die Jugendleiter Raimund Nemec und Helmut Mitas zur Verfügung. Aus diesem Projekt entwickelten sich mittlerweile etliche Talente, wie z.B. der zweifache Staatsmeister Samuel Ameti und der vielfach erfolgreiche Kevin Schandl.Der Verein sucht noch immer dringend einen Hauptsponsor, um den immer größer werdenden Anforderungen an die Spieler, die dank ihrer Erfolge österreichweit unterwegs sind, abdecken zu können.