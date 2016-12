Zwölf Medaillen für Gänserndorfs Tanz-Nachwuchs

12.12.2016, 16:45 Uhr

Los ging diese Erfolgsserie bei ihrem Heimturnier am 26.11. in Gänserndorf mit je einer Medaille pro Farbe. Besonders freuten sich die Geschwisterpaare über ihren Doppelsieg in der Junioren I-Latein–D-Klasse letzten Donnerstag in der Angererstraße und den fantastischen 2. Platz in der Standard D-Klasse durch Stefan und Elena. Den größten Erfolg schafften sie am 10.12. beim Adventturnier in Karstetten . Dort holten Stefan und Elena in der Jun I-Latein-D-Klasse den Ersten und in der C-Klasse den dritten Platz, während Lukas und Camilla die Schüler-Latein – D –Klasse gewinnen konnten, somit in die nächste Leistungsklasse aufstiegen und auch dort den Sieg holen konnten.„Das alles verdanken wir unseren Trainern Hunor, Jaroslava, Karol und Viki!“ so die erfolgreichen Tänzer.