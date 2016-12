Der neue Toyota C-HR im Autohaus Gebhart

09.12.2016, 15:54 Uhr

Mit dem C-HR, der auf dem Genfer Salon 2016 seine Weltpremiere feiert, gibt es ein Fahrzeug mit einem außergewöhnlichen Design, das sich von den übrigen Toyota Modellen abhebt.Mit der Antriebspalette des C-HR zielt Toyota auf die Bedürfnisse der Kunden. Am klarsten kommt das bei der Hybridversion zum Ausdruck, deren spezifische Charakteristik ein Höchstmaß an Laufkultur garantiert. Mit der neuesten Generation des Hybridantriebs liegen die CO2-Emissionen des C-HR bei unter 90 g/km. Der neue Hybridantrieb leistet 122 PS und fällt zugleich effizienter und leichter aus als das bisherige System.Selbst auf Straßen in schlechtem Zustand bleibt das Auto bemerkenswert gelassen und zielgenau, was dem Fahrer Sicherheit vermittelt und dem Fahrspaß zugute kommt.Der C-HR ist ein Fahrzeug, das optisch begeistert und ein herausragendes Fahrerlebnis vermittelt.Weitere Infos gibt es unter www.gebhart.at