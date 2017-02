Die Weinviertler wollen noch mehr Windkraft: positives Umfrageergebnis für ereuerbare Energie

16.02.2017, 12:12 Uhr

Saubere Energie, gut für die zukünftigen Generationen und regionale Energieerzeugung sind die positiven Assoziationen mit Windenergie, wie 80 Prozent bekanntgeben. Die Zerstörung der Landschaft wird von 42 Prozent der befragten Weinviertler als Negativ-Assiziation vorgebracht.Der Ausbau der Windenergie wird in Niederösterreich weiter vorangetrieben. Allein die EVN hat zehn genehmigte Projekte in Arbeit, darunter die Erneuerung des Windparks Gänserndorf West, Obersiebenbrunn, Markgrafneusiedl und Neusiedl-Dobermannsdorf.Mit der Erneuerung, dem Repowering, enstehen leistungsstärkere Anlagen. Ein Windrad im alten Gänserndorfer Windpark erzeugt Strom für 1000 Haushalte, ein neues wird Strom für 3200 Haushalte erzeugen.Mittlerweile werden 100 Prozent des niederösterreichischen Strombedarfs aus erneuerbarer Energie erzeugt, Ziel ist es " nicht nur rein rechnerisch sondern an jedem Tag im Jahr die 100 Prozent zu erreichen", sagt Waldner.