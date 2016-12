Neues Trödelparadies eröffnet

11.12.2016, 15:52 Uhr

"Das Warensortiment wechselt ständig, laufend werden Waren nachgeliefert und ein oftmaliger Besuch zahlt sich aus", so die Inhaber.Die Eröffnung ließ sich auch Bürgermeister Robert Meißl nicht entgehen, "Schön, dass die gebrauchten Waren nicht gleich entsorgt werden und somit vielleicht wieder einen neuen Besitzer finden“, so Meißl. Er wünschte den Betreibern einen guten Geschäftsverlauf. Pfarrer Rosner segnete die Räumlichkeiten.Die Öffnungszeiten sind täglich von 13.30 Uhr bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr.