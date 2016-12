Wenn es in der Küche richtig heiß hergeht

28.12.2016, 00:00 Uhr

Wenn es in der Küche richtig heiß hergehtKochvergnügen pur: Dampfgaren wird zum trendigen Kocherlebnis mit vielen Vorteilen. In neuen Küchen sind Dampfgarer nicht mehr wegzudenken!Der Trend zum Dampfgaren hat die heimischen Küchen erreicht und erlebt einen regelrechten Boom. Zahlreiche Vorteile untermauern diese neue Art des Kochens: Auf Kochfette kann weitestgehend verzichtet werden, Vitamine und Nährstoffe bleiben im Dampf gegart besser erhalten. Dampfgegarte Speisen verlieren weder Form, Farbe noch Aroma und sind damit auf den Tellern ein echter Hingucker und im Mund ein toller Gaumenschmaus.

Die Frau steht in der Küche und kocht? Längst überholt! Zu Zweit kochen wird mehr und mehr das liebste Hobby von genussbegeisterten Paaren. Mit einem neuen Dampfgarer dauert es nicht mehr lange bis in der Küche richtig heiße Stunden erlebt werden.Die vielen fantastischen Funktionen der neuen Dampfgarer-Generation haben zumeist ihren Preis, holen Sie sich deshalb Ihr Gerät gratis! Das Einrichtungshaus Möbel Handl in Heidenreichstein schenkt Ihnen zu jedem Küchenkauf mit Arbeitsplatte ab einem Gesamtwert von € 7.500,- einen hochwertigen Markendampfgarer im Wert von € 959,-* Lassen Sie sich jetzt von den erfahrenen Möbelplanern Ihre Traumküche entwerfen, und erleben Sie bald auch in Ihrer eigenen Küche viele heiße Stunden!*Aktion gültig bis 28.02.2017