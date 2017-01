Fallschirmspringen in Fromberg - Tandemsprung Boogie Pink Skyvan

Fromberg: Tandem-Fallschirmspringen am Fallschirmspringertreffen in Fromberg.



Jedes Jahr kommen wir zum Fallschirmspringen nach Fromberg bei Kirchberg am Walde um eine Woche lang täglich aus der Pink Skyvan Fallschirmsprünge zu machen. Die Pinky startet hier auf der Fromberger Wiese und steigt auf eine Absetzhöhe von 4000m und für Höhensprünge sogar bis 6000m Meter Höhe über dem Sprungplatz. Diese Fallschirmsport Veranstaltung zieht jedes Jahr viele Zuschauer an. Sehr viele Leute nutzen die Gelegenheit um einen Tandemsprung zu erleben. Die Leute kommen nicht nur aus der näheren Umgebung sondern auch aus Wien, Linz, Salzburg, Krems, St.Pölten, sogar aus Passau um hier einen Fallschirmsprung aus 4000m zu erleben. Wenn das Wetter mitspielt, dann sind viele Fallschirmspringer am Platz und es wird pausenlos von morgens bis abends gesprungen. Vom Bierzelt aus kann man das Treiben am Himmel beobachten und dabei gemütlich essen und trinken. Beim Start fliegt die Skyvan direkt am Bierzelt vorbei, ein schöner Anblick.



Beim Tandemsprung mit Tandemfun ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Sämtliche Infos über Termine, Anmeldung, Gutscheine/Tickets usw. auf www.tandemfun.at