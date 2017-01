GMÜND. Am Samstag, 28. Januar 2017 ab 19:30 Uhr, findet bereits zum zweiten Mal der „Natural-Horsemanship-Stammtisch oberes Waldviertel“ statt, diesmal im Restaurant des Hotels „Sole-Felsen-Bad“ in Gmünd.Der Termin konnte so gelegt werden, dass 5-Sterne Parelli Instuktorin Silke Vallentin aus Leipzig zu Gast sein wird, da sie zeitgleich einen mehrtägigen Kurs am Reiterhof Trinko in Langegg unterrichtet. Silke Vallentin ist vor allem wegen ihrer beeindruckenden Freiheitsdressuren bekannt, welche sie trotz Rollstuhl scheinbar mühelos mit ihren Pferden vorführen kann. Sie unterrichtet international Parelli Natural Horsemanship und steht an diesem Abend den Stammtisch-Gästen im Rahmen eines Welcome-Abends gerne für Fragen zur Verfügung. Zusätzlich wurde ein Buffet organisiert, Beitrag pro Person sind EUR 35 exkl. Getränke, die Vorab-Anmeldung per Mail ist unbedingt erforderlich (bei bewegungswerkstatt.wt@hotmail.com).

Wie auch beim ersten Stammtisch geht es darum, Kontakte zu Menschen in der Region zu knüpfen, welche ein besonderes Interesse an einer intensiven und natürlichen Partnerschaft mit ihrem Pferd haben, welche nicht nur das Training sondern auch Themen wie Haltung, Fütterung und Equipment mit umfasst. Es sollen Erfahrungen und Neuigkeiten ausgetauscht, gemeinsame Kurse etc. organisiert, und vor allem gesellige Abende unter Gleichgesinnten verbracht werden. Anmeldung & Infos bei elisabeth.musil@gmx.net oder oesterreicher.sandra@gmx.at.