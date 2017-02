Unser Jakobsweg und die Heiligen am Wege

Wandern Sie in diesem Band mit dem Waldviertler Lehrerehepaar Preißl von Le Puy-en-Velay in Frankreich auf der Via Podiensis und dem Camino Francés nach Santiago de Compostela sowie weiter nach Finisterre und Muxía. Schreiten Sie über die große Treppe von Rocamadour, nehmen Sie an der Lichterprozession in Lourdes teil und beobachten Sie einen Stierlauf in Pamplona. Lassen Sie die Kulturdenkmäler und Traditionen des letzten Jahrtausends auf sich wirken und schmunzeln Sie über lustige Erlebnisse mit den Weggefährten.

Lernen Sie so nebenbei 100 Heilige kennen, denen Sie in den Kirchen entlang des Sternenwegs begegnen. In Zukunft werden Sie bei Santa Fe nicht mehr nur an Westernfilme denken, sondern an das Schicksal der Fides von Agen. Sie werden nicht mehr St-Germain und Ste-Germaine verwechseln. Sie wissen, dass Juan de Ortega ein Schüler von Domingo de la Calzada war und San Millán de la Cogolla ein Schüler von Felices de Bilibio.Buchpräsentation:Mag. Reinhard PREISSL, Autor, ehem. Professor an der BHAK/BHAS Waidhofen/ThayaMusikalische Begleitung:OSR Heinrich NOWOTNY, GitarreModeration:Dr. Ernst WURZ, Vorsitzender der WALDVIERTEL AKADEMIEDer Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Im Anschluss wird zu einer Erfrischung geladen.Um Anmeldung unter office@waldviertelakademie.at oder 02842/537 37 wird gebeten.Die Veranstaltung ist eine Kooperation der WALDVIERTEL AKADEMIE mit der Kulturwerkstatt Hirschbach und der Donau-Universität Krems mit freundlicher Unterstützung durch die Waldviertler Sparkasse Bank AG.