Bucherser Kirtag am Sonntag, 11. September

BUCHERS. Am Sonntag 11. September, steigt ab 9:45 Uhr der Kirtag und das Buchersertreffen.

"Bei diesem Fest gedenken wir der Vertreibung der Sudetendeutschen vor 70 Jahren", erklären die Veranstalter, "weiters feiern wir "10 Jahre grenzüberschreitende Aktivitäten mit Tschechien".

Für die Feierlichkeiten steht ein großes Festzelt zur Verfügung und das Programm ist reichhaltig:

Um 9.45 Uhr startet der Tag mit einem feierlichen Einzug in die Kirche mit dem Musikverein Leopoldschlag. Um 10.00 Uhr beginn die festmesse, die durch den Rainbacher Dreigesang musikalisch gestaltet wird.

Der Frühschoppen schließt um 11.00 Uhr an, es unterhält der Musikverein Leopoldschlag. Um 11.15 Uhr erfreut sich die Festgesellschaft am Kirtagsbieranstich mit Bürgermeister Alois Pils aus Sandl.

Die Oldtimerschau beginnt um 12.00 Uhr mittags. Um 12.30 Uhr erfreut die Folkloregruppe Soubor Javor aus Sevetin (Cz) mit einer Tanzeinlage.

Wenn das Wetter gut ist, startet Fritz Frühwirt um 13. Uhr mit der Pechölbrennvorführung und um 14.00 Uhr setzt der bunte Nachmittag mit den Beneschauer Buam dem Fest die Krone auf.