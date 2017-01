Ihr werdet es mögen weil es echt hart ist!

07.01.2017, 10:31 Uhr

Von zart bis richtig hart reichte der musikalische Bogen bei der ersten Auflage von "Hard Impact" im Ypsilon. Hier geht es zum Video! https://youtu.be/NftXLii_Srw

HEIDENREICHSTEIN (mm). "Bei Hardstyle gibt es erstaunlich viele Spielarten und wenn Meldien dabei sind, find ich es gut" räumt Joachim Nöbauer mit Vorurteilen auf. In die selbe Kerbe schlägt Stefan "Stevie Gee" Graner. Rainer "Raze" Zeilinger ist seit einem Festivalbesuch 2009 in Holland mit der Musik jenseits von 150 BPm infiziert. Aus Holland, der Heimat des Hardstyle wurden Niels Koster und Pepyn Hol aka Frequencerzz eingeladen. Niels musikalischer Werdegang: "Bei uns gab es in den 90ern Trance und Harddance. Harddance hatte für mich mehr Energie. Und das wars dann!" Ebenfalls dabei Roman "Beatbreakerzz" Ullmann und Paul "Poley Tight" Vanc, der zur späten Stunde mit mehr als 200 BPM auf die Tube drückte. Interessant: "Elektronische Musik gab es für mich bis zum 16. Lebensjahr gar nicht. Dann das erste Mal fortgehen in Graz und der Hardstyle hatte mich gefangen!"Gefangen hielt der Abend unzählige "Feierschweine", an ein Nachhausegehen wollten die wenigsten denken. Machen Sie sich einen Eindruck im Video!