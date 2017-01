4356 Stunden für die Allgemeinheit

10.01.2017, 11:04 Uhr

Jahresmitgliederversammlung 2017 der FF Schrems-Kottinghörmanns

KOTTINGHÖRMANNS. Die jährliche Jahresmitgliederversammlung der Feuerwehr Kottinghörmanns fand am 6. Jänner im Vereinshaus Kottinghörmanns statt. Begrüßen konnte Kommandant Werner Brantner neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern auch den Vize-Bürgermeister der Stadt Schrems, Peter Müller und den Abschnittskommandanten des Abschnittes Schrems, Erhard Koppensteiner.Kommandant Brantner berichtete über die Aktivitäten und Einsätze im abgelaufenen Jahr, wobei insgesamt 4356 Stunden von 916 Mitgliedern unentgeltlich für das Allgemeinwohl geleistet wurden. Weiters gab er einen Überblick über die Vorhaben für das heurige Jahr und stellte die neue Tauglichkeitsuntersuchung für die Atemschutzgeräteträger vor.Die Feuerwehr Kottinghörmanns hat 65 Mitglieder und auch im abgelaufenen Jahr wurden Fortbildungsseminare und Fortbildungslehrgänge besucht.Die KroneHit-Vibration-Night beim traditionellen Feuerwehrfest findet im Zuge des traditionellen Feuerwehrfestes am 16. 06. 2017 beim Ortsteich statt. Am Sonntag, den 18. 06. 2017 wird dabei auch ein neues Kommandofahrzeug gesegnet.

Folgende Mitglieder wurden befördert:zum Oberfeuerwehrmann: Karin Böhmzum Verwaltungsmeister: Angelika Preisslzum Sachbearbeiter Nachrichtendienst: Petra KoppensteinerVize-Bürgermeister Peter Müller bedankte sich für die erbrachten Leistungen: „ Ich freue mich, dass es in Kottinghörmanns eine so hervorragende Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt gibt, das besonders beim jährlichen Feuerwehrfest ersichtlich ist.“Weitere Informationen über die Feuerwehr finden Sie auf unserer Homepage unter www.kottinghoermanns.at