AT

, 3860 Heidenreichstein AT

Stadtplatz , 3860 Heidenreichstein AT

HEIDENREICHSTEIN. Der 51. Regionalmarkt Heidenreichstein findet im Rahmen des Festes der 1000 Ladenhüter am Samstag, 10. September 2016 statt.

Los geht es bereits ab 08:00 Uhr am Stadtplatz und in der Marktgasse .

Angeboten werden Waldviertler Produkte, Schmankerl, Köstlichkeiten und vieles mehr!



Bezahlung mit Waldviertler Gutscheinen ist möglich und erwünscht!