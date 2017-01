B 30 Motorfun GmbH insolvent: Der Betrieb soll allerdings weitergeführt werden

15.01.2017, 11:35 Uhr

Der innovative Betrieb wurde erst im Jahr 2015 eröffnet und betreibt in Heidenreichstein eine Café & Bar-Lounge, ein Quad-Geschäft und eine Kfz-Werkstätte. Hauptproblem für die Insolvenz sei laut Gerhard M. Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform, dass zu viel Geld bei der Errichtung und dem Umbau in den Betriebsstandort geflossen sei, weitere notwendige finanzielle Mittel konneten n un nicht mehr aufgebracht werden. Zudem gehört das Gebäude, in dem die Investitionen getätigt worden waren, nicht der Gmbh unter Geschäftsführer Martin Tauber, Markus Widhalm und Alexander Zimmel, die GmbH ist nur eingemietet. Insgesamt 90 Gläubiger sind betroffen, die Motorfun GmbH hat rund 1,3 Millionen an Verbindlichkeiten. Der Betrieb mit 16 MitarbeiterInnen soll weitergeführt werden, den Gläubigern wird in einem Sanierungsplan eine Quote von 20 Prozent binnen zweier Jahre angeboten. Der Masseverwalter ist Wolfgang Mayrhofer aus Waidhofen.Die Erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für den 1. 3. 2017 anberaumt. Die Abstimmung über den Sanierungsplan findet am 22. 3. 2017 statt.