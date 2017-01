Bestätigt: Vogelgrippe in Gmünd aufgetreten

18.01.2017, 16:09 Uhr

Ein Fall von Geflügelpest ( = Vogelgrippe) wurde bei totem Schwan nachgewiesen, ein zweiter wird untersucht.

Tote Schwäne in Gmünd



Für Menschen ungefährlich

GMÜND (eju). "Wir haben einen nachgewiesenen Fall von Geflügelpest bei einem Höckerschwan vom großen Harabruckteich, ein zweiter toter Schwan wurde heute (18. 1.) zur AGES ( zur Untersuchung geschickt", bestätigt Bezirkshauptmann Johann Böhm auf Anfrage der Bezirksblätter das Auftreten der Vogelgrippe A(H5N8) in der Bezirkshauptstadt.Man habe nun als erste Maßnahme den Zugang zum Teich im Bereich der offenen Wasserfläche absperren lassen, es würden auch noch Tafeln mit Warnhinweisen aufgestellt werden, so Böhm weiter. Die Wasservögel, in dem Bereich halten sich vornehmlich Wildenten und Höckerschwäne auf, dürfen bis auf Weiteres nicht mehr gefüttert werden.Abgesehen davon sei ja bereits seit längerem die Stallpflicht österreichweit für alle Hausgeflügelarten verordnet, erinnert Böhm."Dieses Virus ist für den Menschen und andere Tiere völlig ungefährlich, man braucht keine Angst vor einer Ansteckung haben", betont Böhm weiter und verweist für weitere Informationen zu der Geflügelpest an den Landesveterinär-Direktor Wigbert Rossmanith. Dieser klärt auf, dass: "Von der Vogelgrippe sind vornehmlich Wasservögel und Greifvögel betroffen sowie alle Arten des Hausgeflügels, also Hühner, Enten, Gänse und Truthühner. Solange die Geflügelpest-Verordnung gilt, müssen Hausgefülgelarten entweder in einem Stall oder zumindest in einer überdachten Voliere gehalten werden. Außerdem dürfen sie nicht mit Oberflächenwasser getränkt werden, also nicht mit Wasser aus einem Bach, Teich oder Regenwasser, zu dem auch Wildvögel Zugang haben."

Am Harabruckteich in dieser Wildvogelpopulation ist Vogelgrippe aufgetreten.

Achtung für Geflügelhalter

Tote Wasservögel melden



Zur Sache:

Für Geflügelhalter gilt es in den kommenden Wochen ebenfalls die Augen nach Symptomen bei den eigenen Tieren offen zu halten, Rossmanith erläutert weiter: "Die Tiere hören auf zu fressen oder Eier zu legen, sie schütteln den Kopf um die Atemwege frei zu bekommen und werden apathisch und sterben schlussendlich in den meisten Fällen. Wenn diese Vorfälle bei einem Geflügelhalter auftreten, so muss er ebenfalls die Behörde (BH) davon in Kenntnis setzen."Alle Hoffnung für die Gmünder Enten- und Schwanpopulation am Harabruckteich muss dennoch nicht fahren gelassen werden, denn, so Rossmanith, es würden nicht immer alle Tiere erkranken und einzelne erkrankte Tiere würden mitunter auch wieder gesund werden.Wenn jemand einen toten Wasser- oder Greifvogel findet, so darf das Tier unterUmständen mitgenommen werden, sondern soll an Ort und stelle verbleiben, man muss allerdings die Bezirkshauptmannschaft davon informieren:• Der Erreger der klassischen Geflügelpest (KP) ist ein als hoch pathogenes aviäres Influenzavirus (HPAIV) bezeichnetes Influenza-A-Virus• Die Viren verbreiten sich durch Tröpfcheninfektion über die eingeatmete Luft oder über Kotpartikel an der Kleidung und Geräten.• Außerhalb ihrer Wirte sind die Erreger der Vogelgrippe meistens nur wenige Tage, unter günstigsten Bedingungen viele Monate lang funktionsfähig.• Die akute Form der Geflügelpest äußert sich in Zeichen allgemeiner Schwäche (Apathie, Inappetenz, stumpfes, struppiges Federkleid), hohem Fieber, erschwerter Atmung mit geöffnetem Schnabel, Ödemen an Kopf, Hals, Kamm, Kehllappen, Beinen und Füßen, Blauverfärbung der Haut und der Schleimhäute, wässerig-schleimigem und grünlichem Durchfall und neurologischen Störungen (sonderbare Haltung des Kopfes, Störungen der Motorik).• Bei Ausbrüchen der Geflügelpest in der Tierhaltung wird regelmäßig der gesamte Tierbestand der betroffenen Halter getötet.