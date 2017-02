Business Brunch: "Wir steigern uns von Jahr zu Jahr"

15.02.2017, 17:40 Uhr

Reisebüro-Chef Christoph Wurz über Expansionen und Visionen

HEIDENREICHSTEIN (eju). Zeit für einen Brunch mit Christoph Wurz."Natürlich merkt man das. Das kommt aber auch darauf an, in welcher Art von Reise man sich bewegt. Unser FrankReisen-Thema sind Gruppenreisen, wir haben unser Produkt zeitgerecht den Rahmenbedingungen angepasst.""Türkei und Ägypten, wenngleich Ägypten sich jetzt wieder etwas bessert."

"Reiseziele in den Norden vor allem. Unsere Kunden machen Gesellschaftsreisen, Gruppenreisen, betreute Reisen. Unsere Spezialität sind begleitete Kreuzfahrten und Gruppenreisen in ferne Länder. Unser Kunde ist eher 40 plus, der eine gute Qualität zu gutem Preis sucht. Hier haben wir Zuwächse, wir sind heuer bereits 20 Prozent über dem Vorjahr und steigern, seit meine Frau und ich die Firma übernommen haben, jedes Jahr den Umsatz.""Fünf. Reisebüro, Katalog-Reiseveranstalter, Linienverkehr, Busanmietung und Schulreisen. Das Unternehmen entwickelt sich sehr gut. Wir haben mittlerweile über 50 Mitarbeiter, auch im Winter. Meine Aufgaben und die meiner Frau sind, das Unternehmen zu steuern, vorwärts zu gehen und die Arbeitsplätze abzusichern. Ein wichtiger Punkt in unserem Leitbild ist, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Wir haben ein sehr gutes internes Klima, wir schulen unsere Mitarbeiter sehr viel.""Vor einem Jahr haben wir angekündigt, in Waidhofen zu bauen. Bisher ist noch nichts passiert, weil sich Bedingungen zwischen Planung und Durchführung maßgeblich verändert haben. Daher habe ich einen Baustopp eingeleitet und alles neu geplant. Inzwischen wurde das Altgebäude komplett renoviert. Dort ist ein modernes Büro mit allen Kommunikationseinrichtungen entstanden, wir haben Wert darauf gelegt, dass sich die Mitarbeiter dort in einem angenehmen Klima wohlfühlen."Wann wird übersiedelt bzw. neu gebaut?"Im April wird das Backoffice und eine Gruppenabteilung nach Waidhofen übersiedelt. Das Reisebüro bleibt vorerst in Heidenreichstein, bis der neue Bau erfolgt ist. Wenn der Schnee weggeht, beginnen wir mit dem Bau. Es ist alles genau berechnet und geplant."Binnen weniger Jahre hat sich Ihre Firma zum führenden Anbieter im Waldviertel entwickelt?"Wir hatten eine Vision vor vielen Jahren. Es ist fast unglaublich, was wir an diesem Standort erreicht haben. Begonnen haben wir mit fünf Bussen. 2003 hatten wir neun Busse und elf Busfahrer, heute sind es 32 Busse und 35 Busfahrer. Wir stehen finanziell auf soliden Beinen und wägen Risiko und Chancen sehr gut ab."

Christoph Wurz, Chef von FrankReisen

Wordrap

Vision erreichen und Spaß habenFotografierenInglourious BasterdsHerman Scherer - GlückskinderUngeduldImmer vorwärtsSchokiIn zehn Jahren bin ich weiterhin ein glücklicher Mensch.