Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang

09.01.2017, 17:33 Uhr

Er hinterlässt eine Lücke

Ein Mensch der Freundschaften

Grüße aus der Heimat

Sowohl Bürgermeister Karl Harrer, der Warlamis´ Verdienste um die Stadt Schrems unterstrich als auch der Landeshauptmann und die Geistlichkeit waren sich einig, dass das Ableben von Makis Warlamis in vielen Bereichen eine Leere hinterlässt, die jedoch - so LH Pröll - im Sinne des Verstorbenen mit der Weiterführung seines Vermächtnisses gefüllt werden müsse. Pröll zeigte sich auch persönlich betroffen, habe er doch in dem "ewig suchenden" Warlamis auch einen guten Freund gehabt, von dem nicht nur das Land Niederösterreich, sondern auch er profitiert habe. "Ich danke Dir für Dein Werk und Deine Freundschaft, möge Gott Dir eine gerechter RIchter sein", so lauteten die abschließenden Worte des sichtlich bewegten Landeshauptmanns.Diözesnbischof Küng hat über Warlamis` Bilder die Freundschaft mit dem Schremser Universalkünstler gefunden und ihn durch gute und nicht so gute Zeiten begleitet. "Ich bete dass sein Vermächtnis erhalten bleibt und alle es weiterführen!" Karl Harrer, Bürgermeister der Granitstadt verlieh seinem engen Bezug zum Gründer des Kunstmuseums und architektonsichen Bereicherer des Waldviertels - als Beispiele dürfen der Schremser Hauptplatz, die Lärmschutzwand an der Bundesstraße bei Gmünd sowie die evangelische Kirche Waidhofen/Thaya gelten - mit den bewegenden Worten "Du kamst als Fremder und gingst als Freund" Ausdruck.Mit der Verlesung eines Briefes des Metropoliten von Thessaloniki in griechischer Sprache, der berührenden musikalischen Untermalung durch den Schremser Kirchenchor fand die Abschiedsfeier einen würdigen Rahmen. Mit einem Gedicht des künstlerischen Ausnahmetalents kam dann ein bewegendes Ende: "Das Alphabet der Farben" geleitete die unzähligen Trauergäste in einen grauen Winterabend, der ohne Makis Warlamis noch ein wenig grauer ist. Die Beisetzung des im Alter von 75 Jahren verstorbenen Künstlers findet in seiner Heimat Griechenland statt.