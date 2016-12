Exkursion des Bezirksfeuerwehrkommandos Gmünd zum Holzwerk Eschelmüller

06.12.2016, 20:54 Uhr

Unter der Sachkundigen Führung von Ewald Eschelmüller, welcher selbst Feuerwehrtechniker in der Feuerwehr Großotten ist, durch das Werk und so konnten sich die Feuerwehrfunktionäre einen Überblick über die aufwändigen Produktionsabläufe sowie dem perfekten Brandschutz des Holzwerkes bilden.Das 1980 von Seniorchef Ernst Eschelmüller gegründete Sägewerk produziert seit 2006 neben verschiedenen keilverzinkten Vollhölzern auch Pellets und betreibt diverse Holztrocknungsanlagen.Anschließend lud die Firmenleitung die Feuerwehrfunktionäre zu einer Jause nach Großotten.Bei dieser Gelegenheit überreichte Landesfeuerwehrrat Erich Dangl dieUrkundeFeuerwehrfreundlicher Arbeitgeber an die Firmenleitung von Eschelmüller Holz.Danach wurden in gemütlicher Runder so manche wichtige feuerwehrrelevante Themen besprochen.