Hoheneich: Horror-Crash bei Hoheneich zwischen PKW und Traktor

07.12.2016, 20:51 Uhr

Drei teils Schwerverletzte



Traktorinsaßen auf Straße geschleudert

Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Opel-Astra Richtung Gmünd, überholte dabei einen ebenfalls in diese Richtung fahrenden 17-Jährigen und einen weiteren Fahrzeuglenker. Als der 18-Jährige sich wieder auf dem ersten Fahrstreifgen einordnen wollte, kollidierte er aus unbekannter Ursache mit dem Traktor, der samt Anhänger auf der ersten Spur unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die Ladung des Anhängers auf der Verkehrsfläche, sowie auf der angrenzenden Böschung verteilt. Der PKW verkeilte sich mit der umgestürzten Zugmaschine.Der Anhänger löste sich in weiterer Folge vom Zugfahrzeug und rollte auf der Straße weiter. Der Traktor, bei dem die Vorderachse herausgerissen worden war, stürzte um, der 66-jährige Lenker und seine im Traktor mitfahrende 36-jährige Tochter wurden auf die Straße geschleudert und dabei schwer verletzt. Der PKW-Lenker wurde ebenfalls schwer verletzt. Alle drei wurden mit dem Rettungsdienst in das LKH Gmünd gebracht. Der Pkw-Lenker konnte nach ärztlicher Versorgung das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Traktor-Achse wurde abgerissen und lag auf der Fahrbahn. Foto: FF Hoheneich/Mathias Redl

Die Feuerwehren Hoheneich und Gmünd übernahmen mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 30 Mann die Bergung der verunfallten Fahrzeuge und der verstreuten Ladung. Die Fahrbahn wurde von der Straßenmeisterei Schrems mittels Kehrmaschine gereinigt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein beim Pkw Lenker durchgeführter Alkomat-Test verlief negativ. Die Polizei leitete den Verkehr über Nebenstraßen um.