Ing. Michael Weilguni ist Diplomierter Krankenhaus- Betriebswirt und akademischer Health Care Manager

29.12.2016, 00:00 Uhr

Am Österreichischen Institut für Krankenhausbetriebsführung (ÖIK) in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsuniversität Wien absolvierte Ing. Michael Weilguni erfolgreich die Ausbildung zum Diplomierten Krankenhaus-Betriebswirt (Dipl. KH-BW) und akademischen Health Care Manager.

GMÜND. Seit mehr als 30 Jahren bietet das ÖIK in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsuniversität Wien spezifische, praxisbezogene Aus- und Fortbildungen für Personen im Bereich des Krankenhausmanagements an. Ziel ist neben der Vermittlung von allgemein fundierten Management-Kenntnissen der Wissenstransfer betreffend der speziellen Gegebenheiten des österreichischen Gesundheitssystems.Michael Weilguni maturierte an der HTL Hollabrunn, Zweig Technische Informatik, und ist seit 2008 in der IT-Abteilung des Landesklinikums Gmünd tätig. Vor kurzem schloss er die 5-semestrige, berufsbegleitende Ausbildung zum Dipl. KH-BW und akademischen Health Care Manager erfolgreich ab. Mitte Dezember wurde das Diplom an der Wirtschaftsuniversität Wien feierlich übergeben. Die umfangreichen Ausbildungsinhalte umfassten Inhalte wie Finanz- und Rechnungswesen, Operatives Controlling, Internationale Systemvergleiche, Arbeits- und Sozialrecht, Projektmanagement, etc. um nur einige Schwerpunkte zu nennen. Als Thema für die obligate Diplomarbeit wählte Michael Weilguni die Verfassung eines patientenorientierten Marketingkonzepts für ein Krankenhaus mit dem Ziel die Patientenzufriedenheit zu steigern.Der Kaufmännische Standortleiter Dipl. KH-BW Karl Binder freut sich über die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung von Michael Weilguni: „Mit den ständig wachsenden Herausforderungen im Gesundheitswesen und Krankenhausmanagement steigen auch die Anforderungen an unser Personal. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Trend erkennen, mit hohem persönlichem Einsatz annehmen und dadurch wesentlich zur Qualitätssteigerung in unserem Haus beitragen.“