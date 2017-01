Katzennanny-Katzenkalender helfen armen Samtpfoten

17.01.2017, 10:32 Uhr

Zu beziehen sind die Kalender einerseits bei Daniela Haumer persönlich unter der E-Mailadresse: info@katzennanny.at als auch in der Tierarztpraxis Gmünd bei Tierärztin Katia Waitz und Jasmin Thielmann sowie in der Tierarztpraxis Schrems. So ein Kalender ist nicht nur praktisch, sondern auch jetzt im Jänner noch ein nettes Geschenk für Katzenfreunde und solche, die es noch werden wollen, mit dem Erlös unterstützt man die ehrenamtliche Arbeit des Vereines Katzennanny, der sich um die Kastration und Versorgung von kranken und verletzten Streunerkatzen kümmert.Abgesehen davon läuft auch noch die Spenden-Sammelaktion des Waldviertel Clubs gemeinsam mit den Bezirksblättern für die geplante Katzenauffangstation des Vereines Katzennanny unter Daniela Haumer. Bitte spenden auch Sie noch eine Kleinigkeit, die notleidenden Tiere werden es Ihnen danken:• Spendenkonto Bezirksblätter, Kennwort: Katzennanny (IBAN: AT 7153 0000 4455 000500, BIC: HYPNATWW ).