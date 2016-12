21.12.2016, 15:05 Uhr

Leserbrief zu Schnellladestation von Hermann Prinz

In der Ausgabe 49 von dieser Woche ist ein Bericht über die im Bau befindliche

E – Schnellladestation vor dem Gmünder Rathaus mit dem voraussichtlichen Fertigstellungstermin. Ich finde diesen Standort für nicht gut und denkbar ungeeignet.

Die stark frequentierte Schremserstraße, Einmündung der Walterstraße, Zebrastreifen bei der BH und Firma Waldbauer, reger „Fußgängerverkehr“ - und jetzt stehen dann auch noch Fahrzeuge zum „Betanken“ vor dem Rathaus! Na ja, vielleicht funktionierts ja ohne größere Beeinträchtigung der Fußgänger und des Straßenverkehrs. Vielleicht wäre als Standort z. B. der Parkplatz in der Mühlgasse oder der Innenhof des Rathauses besser gewesen.

Hermann Prinz via E-Mail

Gefällt mir