Leserbrief zum Thema Wölfe von Gerhard Loupal

22.12.2016, 16:06 Uhr

Völlig absurd ist das kolportierte Gerücht des Herrn BJM, dass "Wölfe per Auto angeliefert und freigelassen worden seien". Ich lade herzlich jedermann ein zu versuchen, einen Wolf in ein Auto zu sperren. Aber genau so macht man Stimmung, man behauptet etwas, auch wenn es noch so abwegig ist, ein bisschen was wird schon hängen bleiben. Und freigelassene Haustiere muss man ja unbedingt abschießen, sie sind ja eine Gefahr.Recht geben muss ich dem Herrn BJM hingegen in seiner Forderung nach einem Managementplan, der sorgfältig die Entwicklung der Wolfspopulation beobachten, Regelungen für Abgeltung von Schadensfällen aufstellen und etwaige Maßnahmen implementieren soll.Es gäbe zu diesem Thema noch sehr viel zu sagen, was dieses Mail aber eindeutig sprengen würde. Ich würde es aber sehr begrüßen, wenn das Thema Wolf mit der nötigen Behutsamkeit angegangen wird und Mutmaßung durch Wissen ersetzt werden könnte. Wenn ich zu einer sachlichen Diskussion in irgendeiner Weise beitragen kann, bin ich sehr gerne dazu bereit.