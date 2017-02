Neuzugänge in der Topothek Nussdorf und Umgebung

04.02.2017, 11:27 Uhr

Ein Foto zeigt das ehemalige Delikatessengeschäft Ecke Steinbüchelweg/Grinzinger Strasse. Zubeachten sind auch die 4 Kinoplakate an der Holzwand.Am Foto der Kahlenbergerstrasse sieht man einen roten Postkasten, der während des zweiten Weltkrieges verwendet wurde.Das Foto mit dem Autobus der Linie 20 mit Gasanhänger stammt aus 1943.Ganz frisch ist das Foto des Zeitungsartikles aus 1955, wo der Abzug der amerikanischen Kompanie, die am Flughafen an der Nussdorferlände entlang der Muthgasse stationiert waren, angekündigt wird. Hier folgen demnächst zahlreiche Fotos, die mir von jemanden zur Verfügung gestellt wurden, deren Großeltern ein Geschäft an der Nussdorfer Lände 25 hatten. Alle Fotos stammen aus der Topothek www.wien-19-nussdorf.topothek.at Topothek Nussdorf und Umgebung