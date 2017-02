05.02.2017, 09:46 Uhr

Oldtimer und Sportwagen IG Schrems tagte

SCHREMS. Die Oldtimer und Sportwagen Interessensgemeinschaft Schrems hielt am 3. Februar im Gasthaus Aistleitner in Eugenia die Jahreshauptversammlung ab. Obmann Willi Schulz hielt den Jahresbericht und Kassier Herbert Spandl den Rechnungsbericht ab. Die Neuwahl des Vereinsvorstandes wurde durchgeführt. Obmann: Willi Schulz, Stellvertreter: Elmar Cihak, weitere Vorstandsmitglieder: Schriftführer: Franz Schanza, Stellvertreter: Rene Schreiber, Kassier: Herbert Spandl, Stellvertreter: Roswitha Schanza, Rechnungsprüfer: Josef Kolm und Franz Apfelthaler. Aktivitäten: Oldtimer-Youngtimer- Motorräder Ausfahrt zum Automobil-und Oldtimermuseum Neu Bistritz (CZ) am Samstag, dem 27. Mai, Treffpunkt, 9 Uhr Stadthallenparkplatz in Schrems. Geplant ist ein Oldtimertreffen im Juli 2017 und ein Zankerlschnapsen im November 2017.

