25.01.2017, 15:48 Uhr

Stromtankstelle am Schubertplatz

GMÜND. Wie vor dem Gmünder Rathaus wurde auch am Schubertplatz, vor der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel, eine Stromtankstelle errichtet. Diese Wechselstromtankstelle ermöglicht ein vollständiges Laden des Elektropkw‘s in sechs Stunden. Die Ladesäulen sind für den öffentlichen Bereich konzipiert und mit einem Ladepunkt Typ 2 und einem Schukoladepunkt ausgestattet. Die Nennleistung beträgt beim Typ 2 Stecker 11 kW und beim Schukostecker 3,7 kW. Der Anschluss an das Stromnetz konnte kostengünstig durch eine neue Zuleitung von einen nahestehenden Stromverteiler hergestellt werden. Die Ladesäule steht allen E-Fahrzeug-Nutzern zur Verfügung.

