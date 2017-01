Waldviertler bauen Ersatzquartier

19.01.2017, 11:06 Uhr

Die Firma Waku baut am Ausweichquartier für die Parlamentarier mit

WIEN/REGION. Die dringend nötige Restaurierung des Parlamentsgebäudes startet im Sommer dieses Jahres und wird in voraussichtlich drei Jahren abgeschlossen sein. Während dieser Zeit übersiedeln die Abgeordneten in zwei Holzpavillons auf dem Heldenplatz und einem weiteren hinter der Österreichischen Nationalbibliothek.Wie weit fortgeschritten die Arbeiten für die Ausweichquartiere bereits sind, davon konnte sich der Waldviertler Mandatar ÖVP Finanzsprecher NR Werner Groiß unlängst selbst überzeugen. Er hat seine künftige Arbeitsstelle am Heldenplatz besichtigt und den Waldviertler Professionisten über die Schulter gesehen.Bis Mai 2017 werden in drei Fertigteil-Holzhäuser Büroflächen von etwa 11.450 m³ geschaffen. Die Fenster und Türen stammen aus Heidenreichstein und Vitis – sie wurden von den Firmen Böhm und Schrenk gefertigt. NR Werner Groiß war beeindruckt von der Präzision der Arbeitsweise und dem raschen Baufortschritt: "Der Bauauftrag zeigt wie sehr Waldviertler Qualität und Expertise in der Bundeshauptstadt geschätzt werden. Außerdem ist es überaus erfreulich", ergänzte Werner Groiß, "dass ein Teil der Wertschöpfung auch ins Waldviertel geholt werden konnte."