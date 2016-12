Silvesterzug

Gmünd : Veranstaltungssaal |

Feiern Sie Silvester einmal anders! Mit einem Schmankerlessen, einer Zugfahrt gezogen von der Dampflokomotive, Punschparty, Sektempfang, danach Fackelzug und natürlich ein Feuerwerk, Musik und Tanz.



PROGRAMM:

16:30 Eintreffen im Veranstaltungssaal in Gmünd

17:30 Dreigängiges Waldviertler Schmankerlessen

19:00 Verabschiedung durch die Stadtkapelle Gmünd

20:00 Abfahrt des Dampfzuges am Bahnhof Gmünd

20:45 Ankunft in Steinbach: Punschparty, Wassernehmen, Showeinlage

22:00 Abfahrt von Steinbach

22:30 Ankunft in Weitra: Sektempfang, Fackelzug zum Stadtplatz mit Stadtführung in Begleitung des

Nachtwächters

00:00 Feuerwerk vom Schloss Weitra

00:45 Abfahrt von Weitra nach Gmünd

01:15 Ankunft in Gmünd: Musik und Tanz mit der Gruppe "Rosi and the Gang" im Veranstaltungssaal



Information und Buchung bei:

FAM Reisen, Bahnhofstr. 1, 3950 Gmünd

Tel.: +43 2852 54712, Fax: +43 2852/54712 22

Mail: office@fam-reisen.at