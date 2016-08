Göll: Über 20 Mio für Grenzüberschreitende Projekte Einreichfrist noch bis 22. September 2016

29.08.2016, 14:30 Uhr

Die Waldviertler Werkstätten GmbH, das Sole-Felsen-Bad, das Kurzentrum Moorbad-Harbach, Tele-Bauctrolling der kpp consulting, das alles sind Unternehmen, die Unterstützung aus EU-Projekten erhielten. „Das Waldviertel ist sicher eine der Gewinnerregionen bei den EU-Förderprogrammen. Über 600 Arbeitsplätze sind alleine durch das Kurzentrum und das Sole-Felsen-Bad so in der Region erhalten geblieben oder dazu gekommen. Nicht zuletzt auch Dank der innovativen Ideen der Betreibenden. Ohne den Einsatz der Menschen, die hinter den zahlreichen Initiativen stehen, wäre auch mit viel Geld nichts zu machen“, betont die Waldviertler Landtagsabgeordnete Bgm. Margit Göll.Die nächste Genehmigungsrunde wird im Jänner 2017 stattfinden. Die damit verbundene Einreichfrist für neue Projekte endet am 22. September 2016. Weitere Informationen und Kontakte zum Programm: www.at-cz.eu.