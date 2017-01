Gmünderin bei Race across America: Xandi Meixners 24-Stunden-Schinderei

12.01.2017, 13:59 Uhr

Die Vorbereitung für das härteste Radrennen der Welt, das Race across America, läuft für Alexandra Meixner.



Meixner beim härtesten Radrennen der Welt



24-Stunden Leistungstest



Zahlreiche Untersuchungen



Motivation durch Ehemann Walter

BEZIRK (eju). Auf den ersten Blick erscheinen 1440 Minuten nicht viel, dahinter verbergen sich aber 24 Stunden Schinderei, wenn man dabei mehr oder minder non-stopp auf einem Ergometer sitzt und eine gewisse Tret-Frequenz nicht unterbieten darf.Es gibt im Bezirk Gmünd wahrscheinlich nicht viele Personen, die so einen Gewaltakt freiwillig auf sich nehmen würden. Die Extremsportlerin Alexandra Meixner ist eine davon. Die Frage nach dem Warum ist leicht beantwortet: Xandi wird heuer am härtesten Radrennen der Welt, dem Race across America teilnehmen und dafür braucht es eine umfangreiche Vorbereitung. Dazu gehört auch eine 24-Stunden Leistungstest am Fahrrad.Das klingt zwar anstrengend, aber niemand kann sich vorstellen, was ein Athlet oder eine Athletin aushalten muss, der das auf sich nimmt: "Ich hab schon einiges erlebt im Rahmen meiner Ultra-Sport-Karriere, DAS war jetzt aber wirklich eine Erfahrung, mit der ich nicht gerechnet habe. Als Grundlage wurde berechnet, dass ich es schaffen könnte, mit 1,9 W/kg Körpergewicht 24 Stunden durch zu radeln. Falls sich darunter jemand nichts vorstellen kann: ein untrainierter Mensch in der Blüte des Lebens sollte bei einem Leistungstest, der ca. 15 min dauert, 3 Watt pro kg Körpergewicht als höchste Stufe über eine (!) Minute erreichen."War der Beginn noch lustig und vor allem heiß - der gewohnte Gegenwind vom regulären Radfahren fehlte - wurde die Prozedur des Radelns von Stunde zu Stunde schwieriger. Jede Stunde wurde mittels Atemmaske das Lungenvolumen und eine Atemgasanalyse überwacht, Laktat und Blutdruck gemessen und ein Herzultraschall gemacht und es musste auch eine Harnprobe abgeben werden. Ernährt hat sich die Ultra-Sportlerin mittels Flüssignahrung, die sie besonders 'liebt': "Walter hat mir immer gesagt, er hätte sie extra aus regionalen Lebensmitteln für mich gekocht."Zwischendurch war der Wunsch aufzuhören riesengroß: "Ich hatte das Gefühl, irgendwer hat das Ergometer auf Großglocknermodus gestellt".Aber Alexandra Meixner ist ein Durchhalte-Wunder und wollte sie sich vor sich selbst keine Blöße geben. Mentale Unterstützung kamen vor allem von ihrem Mann Walter und Stefan Schrenk, die sie wechselweise aufgebaut oder motivierend veräppelt haben, je nach Bedarf. Nach unglaublichen 24-Stunden Dauerradeln und etwa 700 absolvierten Kilometern ist die Sportlerin fix und fertig aber überglücklich und mit ihr ihr Team und auch die überwachenden Mediziner.

Der Weg ist frei

Absolviert hat Alexandra Meixner diese Tortur am Wiener Sportinstitut unter der Beobachtung von Dr. Helmuth Ocenasek oder Prof. Rochus Pokan, bestens betreut von Ehemann Walter und Teamchef Stefan Schrenk. Nun ist der Weg zum härtesten Radrennen der Welt im Juni geebnet und frei (auch wenn noch eine Menge weitere Vorbereitungen folgen müssen).