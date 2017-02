Holzmarktbericht Februar 2017

15.02.2017, 20:58 Uhr

HOLZMARKTRobuste Expansion in den Industrieländern sowie eine Wirtschaftsbelebung in den großen Schwellenländern sollten das Weltwirtschaftswachstum in den nächsten Monaten weiter anziehen lassen. Die Kennzahlen für Österreichs Konjunktur zeigen vor allem aufgrund des privaten Konsums als auch vermehrter Industrieinvestitionen ebenfalls einen leicht steigenden Trend.Die Nachfrage nach Nadelsägerundholz durch die Österreichische Sägeindustrie ist trotz guter Bevorratung normal. Witterungsbedingt kommt es bei der Abfuhr mancherorts zu Einschränkungen, grundsätzlich erfolgt sie jedoch zügig. Kontingentierungen bei der Zufuhr sind nur vereinzelt zu beobachten. Die Preise für das Leitsortiment Fichte B, 2b haben sich weiter gefestigt und liegen zwischen € 87,- und € 96,- je FMO. Die Nachfrage nach Kiefer ist leicht zunehmend, nach Lärche bei stabilen Preisen weiterhin sehr lebhaft.

Am Laubsägerundholzmarkt ist die Eiche weiterhin sehr rege nachgefragt, was auch an den Ergebnissen der Laubwertholzsubmissionen ersichtlich ist. Neben einer gesteigerten Angebotsmenge, konnte auch der Durchschnittspreis im Vergleich zum Vorjahr angehoben werden. Jeder Eichenstamm wurde rund fünfmal beboten. Das absolute Höchstgebot erhielt aber ein Riegelahorn mit € 3.516,-, gefolgt von einer Walnuss mit € 3.356,-.Trotz anhaltend sehr guter Bevorratung der Zellstoff-, Papier- und Plattenindustrie ist Nachfrage nach Nadelindustrieholz vorhanden. Die Zufuhr von Schleifholz verläuft größtenteils problemlos, bei den übrigen Nadelindustrieholzsortimenten teilweise kontingentiert. Rotbuchenfaserholz wird bei sehr guter Bevorratung zu stabilen Preisen nachgefragt. Der Absatz von Eschenfaserholz bleibt weiterhin schwierig, Plattenholz ist eine Vermarktungsalternative zum Energieholz.Die anhaltend niedrigen Temperaturen führten zu einer Belebung des Energieholzmarktes und zu einer gesteigerten Nachfrage bei noch ausreichender Bevorratung. Alte Waldlager wurden teilweise abgebaut. Zusätzliche Energieholzmengen können am Markt bei stabilen Preisen untergebracht werden. Qualitativ hochwertiges Brennholz wird ebenfalls bei stabilen Preisen zunehmend nachgefragt.Alle angegebenen Preise beziehen sich auf den Zeitraum Ende Jänner bzw. Anfang Februar 2017 und sind Nettopreise, zu denen die Umsatzsteuer zuzurechnen ist. Seit 1. Jänner 2016 gelten für den Holzverkauf an Unternehmer folgende Steuersätze: bei Umsatzsteuerpauschalierung für alle Sortimente 13 %, bei Regelbesteuerung sind für Energieholz/Brennholz 13 % und für Rundholz 20 % anzuwenden.Verwendete Abkürzungen (Maßeinheit, Zustand, Verrechnungsmaß):FMO: Festmeter, mit Rinde geliefert, Volumen ohne RindeFOO: Festmeter, ohne Rinde geliefertRMM: Raummeter, mit Rinde geliefert, Volumen inkl.RindeRMO: Raummeter, mit Rinde geliefert, Volumen ohne RindeROO: Raummeter, ohne Rinde geliefertAMM: Atro-Tonne, mit Rinde geliefert, Volumen inkl.Rinde1. Fi/Ta-Blochholz, frei Straße, pro fm, Preise in €NettopreiseEURvon bisBurgenlandFi/Ta, A, B, C, 1b; FMO 65,0 70,0Fi/Ta, A, B, C, 2a+, FMO 87,0 92,0KärntenFi/Ta-Kleinbloche, A, B, C, 1b, FMO 69,0 74,5A, B, C, 2a+, FMOOberkärnten 90,0 94,0Mittelkärnten 90,0 94,0Unterkärnten 89,5 93,5NiederösterreichLangholz, WaldviertelA, B, C, 2b, FMO 99,0 101,0A, B, C, 3a, FMO 100,0 102,0BlochholzA, B, C, 1b, FMO 68,0 71,0A, B, C, 2a, FMO 88,0 92,0A, B, C, 2b, FMO 88,0 92,0A, B, C, 3a, FMO 89,0 93,0Braunbloche und Cx 60,0 64,0Ta-Abschlag 10,0 10,0OberösterreichFrischholzFi/Ta, A, B, C, 1a, FMO 45,0 47,0Fi/Ta, A, B, C, 1b, FMO 67,0 71,0Fi/Ta, A, B, C, 2a+, FMO 89,0 93,0Langholz, Fi/Ta, A, B, C, FMO 90,0 97,0Braunbloche 53,0 59,0Ta-Abschlag 0,0 12,0SalzburgFi/Ta, A, B, C, 1b, FMO 66,0 75,0Fi/Ta, A, B, C, 2b/3a, FMO 91,0 96,0Langholz, A, B, C, 2b+, FMO 92,0 98,0Braunbloche, 2a+, FMO 60,0 67,0Ta-Abschlag 7,0 10,0SteiermarkZerspaner, 1a 44,0 51,0Schwachbloche, 1b 70,0 76,0A/B/C, 2a+, FMO od. FOOOststeiermark 92,0 93,0Weststeiermark 91,0 94,0Mur/Mürztal 91,0 94,0Oberes Murtal 91,0 93,0Ennstal 91,0 93,0Langholz, Fi/Ta, A, B, C 95,0 98,0Braunbloche, Cx 58,0 62,0TirolKleinbloche, B, C, 1b, FMO 66,0 70,5Tirol gesamt, B, C, FMO 90,0 92,5Kistenholz 67,0 67,0VorarlbergFi, B, C, 2a+, FMO 90,0 91,0Fi, B, 2b+, FMO Langholz 100,0 110,0Ta, B, 3a+, FMO, Blochholz 88,0 98,0Fi, B, 3a+, FMO, Blochholz 98,0 108,0Braunbloche, 3a+, FMO 52,0 58,02. Stammholz sonstiger Hauptholzarten, frei Straße, pro fm-Preis in €BurgenlandLä, A, B, C, 2a+, FMO 95,0 120,0Kie, A, B, C, 2a+, FMO 65,0 70,0Eiche, A, FMO 250,0 390,0Eiche, B, FMO 150,0 240,0Bu, A, FMO 90,0 120,0Bu, B, FMO 70,0 80,0KärntenLä, A, B, 2a+, FMO 105,0 125,0Kie, A, B, C, 2a+, FMO 66,5 71,5NiederösterreichLä, A, B, 3a+, FMO 110,0 140,0Skie, A, B, C, 2a+, FMO 57,0 60,0Wkie, A, B, C, 2a+, FMO 67,0 70,0Traube/Stieleiche, A, B, 3a+, FMO 160,0 340,0Traube/Stieleiche, C, 3a+, FMO 100,0 130,0Pappel, A, B, 3a+, FMO 55,0 58,0Pappel, C, 3a+, FMO 32,0 34,0Rbu, A, B, 3b+, FMO 75,0 85,0Rbu, C, 3b+, FMO 55,0 65,0OberösterreichKie, A, B, C, 1b, FMO 45,0 50,0Kie, A, B, C, 2a+, FMO 63,0 70,0Lä, B, 2a, FMO 80,0 100,0Lä, A, B, 3a+, FMO 100,0 150,0Bu, A, B, 3b, FMO 65,0 95,0Eiche, A, 3b, FMO 150,0 260,0Eiche, B, 3b, FMO 115,0 160,0SalzburgLä, B, 2b+, FMO 107,0 117,0Lä, A, 3b+, FMO 132,0 137,0Bu, A, B, 4+, FMO 105,0 125,0Bu, A, B, 3b+, FMO 70,0 77,0Bu, B, 4+, FMO 90,0 105,0Eiche, A, 4+, FMO 200,0 210,0Eiche, B, 4+, FMO 140,0 150,0SteiermarkLä, A, B, C, 2a+, FMO 100,0 121,0Kie, A, B, C, 2a+, FMO 62,0 65,0Bergahorn, A, FMO 120,0 180,0Bergahorn, B, FMO 70,0 110,0Bergahorn, C, FMO 50,0 65,0Eiche, A, FMO 260,0 360,0Eiche, B, FMO 130,0 200,0Eiche, C, FMO 65,0 105,0Esche, A, FMO 100,0 120,0Esche, B, FMO 75,0 100,0Esche, C, FMO 55,0 65,0Rbu, A, FMO 90,0 110,0Rbu, B, FMO 65,0 80,0Rbu, C, FMO 50,0 60,0TirolTa, B, C, 3a, FMO 80,0 83,0VorarlbergBu, C, 3a+, FMO 54,0 56,0Bu, B, 4+, FMO 75,0 80,0Esche, B, 4+, FMO 80,0 100,0Esche, C, 4+, FMO 55,0 65,0Eiche, AB, 4+, FMO 150,0 250,0Eiche, BC, 4+, FMO 80,0 120,03. Industrieschwachholz, frei Straße, Preise in €BurgenlandFi/Ta-Faserholz, FMO 30,0 32,0Kie-Faserholz, FMO 32,0 35,0Fi/Ta-Schleifholz, FMO 40,0 42,0KärntenFi/Ta-Faserholz, FMO 31,0 36,0Kie-Faserholz, FMO 31,0 36,0Lä-Faserholz, FMO 31,0 36,0Fi/Ta-Schleifholz, FMO 45,0 49,0NiederösterreichFi/Ta/Lä-Faserholz, AMM 67,0 72,0Rbu-Faserholz, AMM 62,0 66,0Fi/Ta-Schleifholz, AMM 87,0 92,0Wkie/Skie-Faserholz, AMM 67,0 72,0Plattenholz Laubholz, AMM 55,0 65,0Plattenholz Nadelholz, AMM 63,0 68,0OberösterreichFi/Ta/Kie-Faserholz AMM 68,0 72,0Bu-Faserholz, AMM 67,0 68,0Fi/Ta-Schleifholz, AMM 85,0 90,0Fi/Ta-Schleifholz RMM 28,0 29,0SalzburgFi/Ta-Faserholz, AMM 66,0 70,0Bu-Faserholz, AMM 63,0 67,0Fi/Ta-Schleifholz, AMM 87,0 92,0SteiermarkFi/Ta-Faserholz, FMO od. FOO 32,0 35,0Kie/Lä-Faserholz, FMO od. FOO 32,0 38,0Fi/Ta-Schleifholz, FMO od. FOO 45,0 47,0TirolFi-Faserholz, FMO 28,5 28,5Fi-Schleifholz, FMO 37,0 37,0VorarlbergFi/Ta-Schleifholz, FMO 40,0 40,04. Energieholz (Brennholz-Meterscheite, Waldhackgut)Preise in €, Nettopreise, frei StraßeBurgenlandBrennholz, hart, RMM 60,0 68,0Brennholz, weich RMM 35,0 50,0Energieholz gehackt (frei Werk), AMM 75,0 90,0Energieholz lang, (frei Werk), AMM 48,0 60,0KärntenBrennholz, hart, RMM 54,0 60,0Brennholz, weich RMM 40,0 45,0Waldhackgut, Srm 22,0 25,0NiederösterreichBrennholz, hart, RMM 55,0 60,0Brennholz, weich, RMM 35,0 40,0Energieholz gehackt (frei Werk), AMM 85,0 94,0OberösterreichBrennholz, hart, RMM 60,0 82,0Brennholz, weich, RMM 39,0 59,0Energieholz gehackt (w30; frei Werk), AMM 80,0 90,0Energieholz lang (w30;), AMM 60,0 85,0SalzburgBrennholz, hart, RMM 60,0 67,0Brennholz, weich, RMM 35,0 40,0Energieholz (frei Werk), AMM 85,0 95,0Waldhackgut Hartholz (frei Werk), Srm 21,0 22,0Waldhackgut Weichholz (frei Werk), Srm 12,0 21,0Waldhackgut, Astmaterial (frei Werk), Srm 9,0 11,0SteiermarkBrennholz, hart, RMM 53,0 64,0Brennholz, weich RMM 39,0 44,0TirolBrennholz, hart, RMM 70,0 70,0Brennholz, weich, RMM 45,0 45,0VorarlbergBrennholz, hart (w20; frei Haus, Meterscheiter), RMM 90,0 96,0Brennholz, weich (w20; frei Haus, Meterscheiter), RMM 60,0 65,0Waldhackgut Weichholz, (w30; frei Haus), Srm 24,0 26,0Energieholz gehackt, Weichholz, (w30; frei Werk), Srm 26,0 30,05. Kärnten
Kie-Maste, FMO 64,0 74,0
Kie-Starkmaste, FMO 75,0 81,0
Fi/Ta-Waldstangen, FMO 45,0 53,0
Niederösterreich
Skie/Lä/Wkie-Starkmaste, FMO 95,0 97,0
Skie/Lä/Wkie-Schwachmaste, FMO 77,0 79,0
Skie-Waldstangen, FMO 65,0 68,0