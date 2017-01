Holzmarktbericht Jänner 2017

22.01.2017, 09:05 Uhr

Die Ergebnisse der Unternehmensumfragen des WIFOs deuten auf eine positive heimische konjunkturelle Entwicklung hin. Vor allem die Kennzahlen für den Dienstleistungssektor, das Bauwesen und die Sachgütererzeugung liegen deutlich über dem langjährigen Durchschnitt.Nach kurzen Revisionsstillständen über die Weihnachtsfeiertage produzieren die österreichischen Sägewerke wieder auf hohem Niveau. Bei meist guter Bevorratung ist die Nachfrage vor allem nach frischem Nadelsägerundholz rege. Witterungsbedingt ist die Abfuhr derzeit uneingeschränkt möglich und erfolgt wie auch die Übernahme im Werk zügig. Die Preise für das Leitsortiment Fichte B, 2b haben sich weiter gefestigt und liegen zwischen € 87,- und € 95,- je FMO. Die Preise für geringere Qualitäten sind teilweise unter Druck. Lärche wird bei anhaltend guten Preisen sehr lebhaft nachgefragt.

Am Markt für Laubsägerundholz ist die Nachfrage nach Eiche anhaltend lebhaft. Diesem Trend folgend, fällt der Großteil des Angebotes bei den Laubwertholzsubmissionen auf diese Baumart. Die Aktionstage finden am 2. Februar im Stift Heiligenkreuz und am 3. Februar in St. Florian bei Linz statt. Eine Belebung ist bei starken Rotbuchen guter Qualität erkennbar. Das mittlerweile sehr starke Auftreten des Eschentriebsterbens führt auch aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht zu einem spürbar erhöhten Angebot.Die Standorte der Zellstoff-, Papier- und Plattenindustrie sind, auch aufgrund des hohen Anfalls von Sägenebenprodukten, weiterhin sehr gut mit Nadelindustrieholz bevorratet. Nachfrage ist dennoch gegeben. Während der Absatz und die Zufuhr von Schleifholz größtenteils problemlos verlaufen, ist bei den übrigen Nadelindustrieholzsortimenten der Absatz teilweise nur im Rahmen der Verträge gewährleistet und die Zufuhr kontingentiert. Rotbuchenfaserholz wird bei sehr guter Bevorratung zu stabilen Preisen nachgefragt.Am Energieholzmarkt sind die Abnehmer sehr gut bevorratet, jedoch ist eine leichte witterungsbedingte Entspannung spürbar. Die Nachfrage nach hochqualitativem Brennholz hat im Vergleich zum Saisonbeginn auf niedrigem Niveau zugenommen.Alle angegebenen Preise beziehen sich auf den Zeitraum Ende Dezember 2016 bzw. Anfang Jänner 2017 und sind Nettopreise, zu denen die Umsatzsteuer zuzurechnen ist. Seit 1. Jänner 2016 gelten für den Holzverkauf an Unternehmer folgende Steuersätze: bei Umsatzsteuerpauschalierung für alle Sortimente 13 %, bei Regelbesteuerung sind für Energieholz/Brennholz 13 % und für Rundholz 20% anzuwenden.Verwendete Abkürzungen (Maßeinheit, Zustand, Verrechnungsmaß):FMO: Festmeter, mit Rinde geliefert, Volumen ohne RindeFOO: Festmeter, ohne Rinde geliefertRMM: Raummeter, mit Rinde geliefert, Volumen inkl.RindeRMO: Raummeter, mit Rinde geliefert, Volumen ohne RindeROO: Raummeter, ohne Rinde geliefertAMM: Atro-Tonne, mit Rinde geliefert, Volumen inkl.Rinde1. Fi/Ta-Blochholz, frei Straße, pro fm, Preise in €NettopreiseEURvon bisBurgenlandFi/Ta, A, B, C, 1b; FMO 65,0 70,0Fi/Ta, A, B, C, 2a+, FMO 87,0 92,0KärntenFi/Ta-Kleinbloche, A, B, C, 1b, FMO 69,0 74,5A, B, C, 2a+, FMOOberkärnten 90,0 94,0Mittelkärnten 90,0 94,0Unterkärnten 89,5 93,5NiederösterreichLangholz, WaldviertelA, B, C, 2b, FMO 98,0 101,0A, B, C, 3a, FMO 100,0 102,0BlochholzA, B, C, 1b, FMO 66,0 70,0A, B, C, 2a, FMO 88,0 92,0A, B, C, 2b, FMO 88,0 92,0A, B, C, 3a, FMO 89,0 93,0Braunbloche und Cx 57,0 61,0Ta-Abschlag 10,0 10,0OberösterreichFrischholzFi/Ta, A, B, C, 1a, FMO 45,0 47,0Fi/Ta, A, B, C, 1b, FMO 67,0 71,0Fi/Ta, A, B, C, 2a+, FMO 89,0 93,0Langholz, Fi/Ta, A, B, C, FMO 90,0 97,0Braunbloche 53,0 59,0Ta-Abschlag 0,0 12,0SalzburgFi/Ta, A, B, C, 1b, FMO 66,0 75,0Fi/Ta, A, B, C, 2b/3a, FMO 91,0 95,0Langholz, A, B, C, 2b+, FMO 92,0 97,0Braunbloche, 2a+, FMO 60,0 67,0Ta-Abschlag 7,0 10,0SteiermarkZerspaner, 1a 45,0 49,0Schwachbloche, 1b 69,0 76,0A/B/C, 2a+, FMO od. FOOOststeiermark 91,0 93,0Weststeiermark 91,0 94,0Mur/Mürztal 91,0 93,0Oberes Murtal 91,0 93,0Ennstal 90,0 93,0Langholz, Fi/Ta, A, B, C 94,0 97,0Braunbloche, Cx 57,0 62,0TirolKleinbloche, B, C, 1b, FMO 65,0 70,0Tirol gesamt, B, C, FMO 90,0 92,0Kistenholz 66,0 66,0VorarlbergFi, B, C, 2a+, FMO 90,0 91,0Fi, B, 2b+, FMO Langholz 100,0 110,0Ta, B, 3a+, FMO, Blochholz 90,0 98,0Fi, B, 3a+, FMO, Blochholz 100,0 108,0Braunbloche, 3a+, FMO 55,0 60,02. Stammholz sonstiger Hauptholzarten, frei Straße, pro fm-Preis in €BurgenlandLä, A, B, C, 2a+, FMO 95,0 120,0Kie, A, B, C, 2a+, FMO 65,0 69,0Eiche, A, FMO 250,0 320,0Eiche, B, FMO 150,0 200,0Bu, A, FMO 90,0 120,0Bu, B, FMO 70,0 80,0KärntenLä, A, B, 2a+, FMO 105,0 125,0Kie, A, B, C, 2a+, FMO 66,5 71,5NiederösterreichLä, A, B, 3a+, FMO 110,0 140,0Skie, A, B, C, 2a+, FMO 55,0 58,0Wkie, A, B, C, 2a+, FMO 65,0 69,0Traube/Stieleiche, A, B, 3a+, FMO 160,0 340,0Traube/Stieleiche, C, 3a+, FMO 100,0 130,0Pappel, A, B, 3a+, FMO 55,0 58,0Pappel, C, 3a+, FMO 32,0 34,0Rbu, A, B, 3b+, FMO 75,0 85,0Rbu, C, 3b+, FMO 55,0 65,0OberösterreichKie, A, B, C, 1b, FMO 45,0 50,0Kie, A, B, C, 2a+, FMO 63,0 70,0Lä, B, 2a, FMO 80,0 100,0Lä, A, B, 3a+, FMO 100,0 150,0Bu, A, B, 3b, FMO 65,0 95,0Eiche, A, 3b, FMO 150,0 260,0Eiche, B, 3b, FMO 115,0 160,0SalzburgLä, B, 2b+, FMO 107,0 117,0Lä, A, 3b+, FMO 132,0 137,0Bu, A, B, 4+, FMO 105,0 125,0Bu, A, B, 3b+, FMO 70,0 77,0Bu, B, 4+, FMO 90,0 105,0Eiche, A, 4+, FMO 200,0 210,0Eiche, B, 4+, FMO 140,0 150,0SteiermarkLä, A, B, C, 2a+, FMO 100,0 117,0Kie, A, B, C, 2a+, FMO 61,0 64,0Bergahorn, A, FMO 120,0 180,0Bergahorn, B, FMO 70,0 110,0Bergahorn, C, FMO 50,0 65,0Eiche, A, FMO 260,0 360,0Eiche, B, FMO 130,0 200,0Eiche, C, FMO 65,0 105,0Esche, A, FMO 100,0 120,0Esche, B, FMO 75,0 100,0Esche, C, FMO 55,0 65,0Rbu, A, FMO 90,0 110,0Rbu, B, FMO 65,0 80,0Rbu, C, FMO 50,0 60,0TirolTa, B, C, 3a, FMO 80,0 82,0VorarlbergBu, C, 3a+, FMO 54,0 56,0Bu, B, 4+, FMO 75,0 80,0Esche, B, 4+, FMO 80,0 100,0Esche, C, 4+, FMO 55,0 65,0Eiche, AB, 4+, FMO 150,0 250,0Eiche, BC, 4+, FMO 80,0 120,03. Industrieschwachholz, frei Straße, Preise in €BurgenlandFi/Ta-Faserholz, FMO 30,0 32,0Kie-Faserholz, FMO 32,0 35,0Fi/Ta-Schleifholz, FMO 40,0 42,0KärntenFi/Ta-Faserholz, FMO 31,0 36,0Kie-Faserholz, FMO 31,0 36,0Lä-Faserholz, FMO 31,0 36,0Fi/Ta-Schleifholz, FMO 45,0 49,0NiederösterreichFi/Ta/Lä-Faserholz, AMM 67,0 72,0Rbu-Faserholz, AMM 62,0 66,0Fi/Ta-Schleifholz, AMM 87,0 92,0Wkie/Skie-Faserholz, AMM 67,0 72,0Plattenholz Laubholz, AMM 55,0 65,0Plattenholz Nadelholz, AMM 63,0 68,0OberösterreichFi/Ta/Kie-Faserholz AMM 68,0 72,0Bu-Faserholz, AMM 67,0 68,0Fi/Ta-Schleifholz, AMM 85,0 90,0Fi/Ta-Schleifholz RMM 28,0 29,0SalzburgFi/Ta-Faserholz, AMM 66,0 70,0Bu-Faserholz, AMM 63,0 67,0Fi/Ta-Schleifholz, AMM 87,0 92,0SteiermarkFi/Ta-Faserholz, FMO od. FOO 32,0 34,0Kie/Lä-Faserholz, FMO od. FOO 32,0 37,0Fi/Ta-Schleifholz, FMO od. FOO 44,0 47,0TirolFi-Faserholz, FMO 29,0 29,0Fi-Schleifholz, FMO 37,5 37,5VorarlbergFi/Ta-Schleifholz, FMO 40,0 40,04. Energieholz (Brennholz-Meterscheite, Waldhackgut)Preise in €, Nettopreise, frei StraßeBurgenlandBrennholz, hart, RMM 60,0 68,0Brennholz, weich RMM 35,0 50,0Energieholz gehackt (frei Werk), AMM 75,0 90,0Energieholz lang, (frei Werk), AMM 48,0 60,0KärntenBrennholz, hart, RMM 54,0 60,0Brennholz, weich RMM 40,0 45,0Waldhackgut, Srm 22,0 25,0NiederösterreichBrennholz, hart, RMM 55,0 60,0Brennholz, weich, RMM 35,0 40,0Energieholz gehackt (frei Werk), AMM 85,0 94,0OberösterreichBrennholz, hart, RMM 60,0 82,0Brennholz, weich, RMM 39,0 59,0Energieholz gehackt (w30; frei Werk), AMM 80,0 90,0Energieholz lang (w30;), AMM 60,0 85,0SalzburgBrennholz, hart, RMM 60,0 67,0Brennholz, weich, RMM 35,0 40,0Energieholz (frei Werk), AMM 85,0 95,0Waldhackgut Hartholz (frei Werk), Srm 21,0 22,0Waldhackgut Weichholz (frei Werk), Srm 12,0 21,0Waldhackgut, Astmaterial (frei Werk), Srm 9,0 11,0SteiermarkBrennholz, hart, RMM 53,0 64,0Brennholz, weich RMM 39,0 44,0TirolBrennholz, hart, RMM 70,0 70,0Brennholz, weich, RMM 45,0 45,0VorarlbergBrennholz, hart (w20; frei Haus, Meterscheiter), RMM 90,0 96,0Brennholz, weich (w20; frei Haus, Meterscheiter), RMM 60,0 65,0Waldhackgut Weichholz, (w30; frei Haus), Srm 24,0 26,0Energieholz gehackt, Weichholz, (w30; frei Werk), Srm 26,0 30,05. KärntenKie-Maste, FMO 64,0 74,0Kie-Starkmaste, FMO 75,0 81,0Fi/Ta-Waldstangen, FMO 45,0 53,0NiederösterreichSkie/Lä/Wkie-Starkmaste, FMO 95,0 97,0Skie/Lä/Wkie-Schwachmaste, FMO 77,0 79,0Skie-Waldstangen, FMO 65,0 68,0