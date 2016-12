Kuben Bau GesmbH. in Litschau ist insolvent

12.12.2016, 20:32 Uhr

Die Firma soll weitergeführt werden, Gläubigern wird eine 30 Prozent-Quote binnen zwei Jahren angeboten.

LITSCHAU. Keine guten Nachrichten aus Litschau. Wie der Österreichische Verband Creditreform vermeldet, ist über das Vermögen der Firma Kuben Baugesellschaft m.b.H., in Litschau am Landesgericht Krems aufgrund eines Eigenantrages das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden.Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und beschäftigt sich mit dem Bauwesen.Die Insolvenzursache liegt in einem laufenden Prozess mit einem ehemaligen Kunden, welcher nicht rechtskräftig mit einem Teil- und Zwischenurteil gegen Kuben Bau geendet hat.Es sind rund 64 Gläubiger und 35 Arbeitnehmer betroffen. Die Aktiva betragen rund 590.000 Euro und stehen Passiva von ca. 1,33 Millionen Euro gegenüber.Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren angeboten.Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Recntsanwalt Dr. Mario Noe-Nordberg aus Waidhofen bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen über Creditreform bis zum 1. 2. 2017 anmelden. Die 1. Gläubigerversammlung findet am 21. 12. 2017 statt.