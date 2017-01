Wirtschaftsbund Gmünd fordert flexible Arbeitszeiten

27.01.2017, 11:06 Uhr

Zeit wird´s

„Zeit wird´s: Wir brauchen flexible Arbeitszeiten!“, fordert Wirtschaftsbund-Bezirksgruppen-Obmann KommR Peter Weißenböck. Im Bezirk Gmünd startete re gemeinsam mit den Wirtschaftsbund-Funktionären eine große Kampagne zum Thema. „Geplant sind Verteilaktionen und Betriebsbesuche, bei denen wir Unternehmer und Mitarbeiter zum Thema informieren“, führt Weißenböck aus.

Aktueller denn je

Umfrage bestätigt Forderung

Die Arbeitszeitflexibilisierung ist für die Unternehmer im Bezirk aktueller denn je: „Die Unternehmer bewegen sich viel zu oft in Graubereichen und Mitarbeiter dürfen nicht länger arbeiten, selbst wenn sie wollen. Das verbietet das viel zu enge Zeitkorsett“, zeigt der Wirtschaftsbund-Obmann auf. Statt der derzeit gültigen 10 Stunden Höchstarbeitszeit pro Tag, 50 Stunden pro Woche, durchgerechnet auf ein Jahr, „setzt sich der Wirtschaftsbund im Bezirk Gmünd ein für 12 Stunden Höchstarbeitszeit pro Tag, 60 Stunden pro Woche und durchgerechnet auf 2 Jahre“, so Weißenböck weiter. „Die Unternehmer könnten dadurch Spitzen besser abdecken, für die Arbeitnehmer entstehen längere Freizeitblöcke.“Auch eine Umfrage des Wirtschaftsbundes bestätigt laut Weißenböck die Wichtigkeit, die Arbeitszeiten zu flexibilisieren: „84 Prozent der befragten Unternehmer und Arbeitnehmer sind für eine flexiblere Gestaltung von Arbeitszeiten, 80 Prozent sagen sogar, dass flexiblere Arbeitszeiten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf positiv beeinflussen.“Die Wirtschaftsbund-Funktionäre aus Gmünd sammeln bei der Kampagne auch Unterstützer für die Aktion und Betroffene unter www.wirtschaftsbund.at/zeitwirds!Diese Aktion unterstützen neben Wirtschaftsbund Bezirksgruppenobmann KommR Peter Weißenböck auch Klaus Ramharter, Teilbezirksgruppenobmann von Schrems, Nationalrat Werner Groiss, Bezirksvertreterin von Frau in der Wirtschaft Doris Schreiber sowie Landes- und Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Jochen Flicker.