27.01.2017, 17:41 Uhr

Ärgern Sie sich manchmal auch, wenn ein Buch vergriffen ist?

Stattegg: Möstl | Kein Problem! Suchen Sie im Internet gezielt in

Portalen, die vergriffene Bücher zum Kauf anbieten.

Antiquariate, Buchhandlungen und auch Privatpersonen

veröffentlichen dort Daten zu ihrem Buchbestand mit

Preisen und Versandkosten. Gefundene Bücher können dort

bestellt werden und werden in ein paar Tagen geliefert.



Schauen Sie hinein:



www.booklooker.de



Wer seine Bücher verkaufen will, kann das auch über dieses Portal

machen. Sehr empfehlenswert für Menschen, die Bücher gerne lesen,die

auch mit gebrauchten Büchern zufrieden sind.



Dort gibt es auch Hörbücher, Filme (DVD/BluRay/VHS), Musik (CDs,Vinyl), Spiele (Brettspiele,Computerspiele), Lernsoftware usw.

Gefällt mir