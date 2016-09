Da "Kluni - Schurli"

28.09.2016, 17:08 Uhr

Nachrichtensendungen des ORF von Interesse.Nun würde man glauben, man könnte den Fernsehereinfach zur bestimmten Zeit einschalten -machen sie es aber ja nicht zu früh!Denn: wie man weiß, lebt der ORF ja nicht alleinvon unseren Beiträgen, sondern auch von derWerbung, womit wir schon in medias res kommen!Was man uns hier zwangsweise zumutet, ist das reinsteKuriositätenkabinett. Natürlich könnte man zwischendurchweggehen, abschalten oder auch umschalten - nervig ist esauf jeden Fall! Es ist auch allgemein bekannt, dass wir durchständige Wiederholungen konditioniert werden und so eine"win - win"- Situation entsteht - nur für wen?

Wer kennt sie also nicht, die Kuriositäten?Da wäre der "Kluni - Schurli", der sein "What else" über den Bildschirm haucht,eine unsichtbare Mia, die Lampen durch den Raum tanzen läßt und Leute erschreckt,eine "Frau mit Hausverstand" (oh la la), auch das ist möglichund last not least: das sprechende Katerchen, welches den Zustand seinesFrauchens beschreibt.Allerdings ist dies nur eine kleine Auswahl der Nervensägen, die uns täglichärgern - oder sind sie anderer Meinung?