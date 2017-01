Einladungen an KünstlerInnen

27.01.2017, 19:00 Uhr

Die Möglichkeit für Künstler ihre Werke dem Publikum zu zeigen, ist oft düster. Es gibt sehr viele Künstler, aber zu wenig Galerien und noch weniger bezahlbare Ausstellungsräume. Nur ein Bruchteil findet deshalb den Weg zum Kunstmarkt. Aber wollen die Künstler überhaupt in den Markt? Noch vor wenigen Jahren fragten manche Künstler, wie sie am schnellsten reich und berühmt werden könnten. Die großen Namen sind Vorbild für eine schnelle Karriere. Heute ist alles anders. Der Markt sei nebensächlich, erklärten mir gerade die heutigen Kustschaffenden. Traditionelle Karrieren seien nicht mehr das Ziel. Denn heute werde im öffentlichen Raum gearbeitet, in externen Projekten, in eigenen Initiativen und man wolle kompromisslos handeln und interdisziplinär sein.Unter uns sind viele Künstler, die die Probleme kennen. Wollen sie ausstellen? Ihr Fundus muß gelichtet werden? Bewerben Sie sich dann zur Teilnahme bei mir, dem Ansprechpartner der „Kunsttage 2017 in Frohnleiten“.Eingeladen werden bildende Künstler in verschiedenen Ausdrucksformen, ob mit Gemälden, Skulpturen oder anderen Werken und möglichst vielen Stilrichtungen. Vor allem Aussteller mit Fotos oder Videos sind gefragt.Überzeugt euch selbst über die unkomplizierte Einschreibung auf der Liste zur Teilnahme. Was ist zu tun: per Mail Fotos von Kunstwerken hochladen und folgende Angaben bekanntgeben: Titel der Werke, Eigenart Öl, Acryl, Aquarell, Graphitstift, Papier oder Skulptur, die Werkstoffe wie Leinwand, Karton, Zeichenblatt, Holz, Glas, Keramik, Stein, Metall etc., Abmessung in Höhe und Breite, bei Skulpturen das Gewicht, Entstehungsjahr und die (geschätzte) Wertangabe. Sie erhalten dann von mir per Mail ausführliche Unterlagen.Ansprechpartner für die Kunsttage Frohnleiten 2017Otto Windisch, Mail: ot-windisch@hotmail.com