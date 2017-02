Kindermund in Hitzendorf

Abschiedstournee von Dietlinde und Hans-Wernerle in Hitzendorf.

Am Sonntag, 7.Mai 2017 werden Dietlinde und Hans-Wernerle, die Stars aus der TV-Show „Narrisch guat“, in der Kirschenhalle in Hitzendorf für Lachen ohne Ende sorgen. Beginn: 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr). Es ist dies der letzte Abend in Hitzendorf, da die beiden mit Ende 2017 ihre erfolgreiche Bühnenkarriere beenden.

Das neue Programm „Schluss mit lustig!“ ist vollgepackt mit den witzigsten Erlebnissen und Streichen aus dem Kinderalltag. Da bleibt mit Garantie kein Auge trocken – ein zweistündiger Angriff auf Ihre Lachmuskeln! Zusätzlich bereichert Heinz Lagler, einer der besten Parodisten Österreichs, das Programm.

Vorverkaufskarten: öTicket, alle Raiffeisenbanken, Trafik Hochegger – Hitzendorf und 0699/11884444.