Kompetente Nachhilfe soll fair bezahlt werden!

16.02.2017, 11:13 Uhr

Maturanten, Studenten, Experten und Nachhilfelehrer haben Wissen in Fächern, in denen sie Nachhilfe anbieten und jeder, der etwas gut kann, sollte seinWissen verkaufen dürfen zu einem fairen Preis für ein Nebeneinkommen.Als Eltern sollten Sie Nachhilfe fair bezahlen und die Nachhilfelehrer belohnen, wenn Ihr Kind oder Ihr Jugendlicher sich stark verbessert hat oder diePrüfung oder Schularbeit oder Nachprüfung oder Matura mit Nachhilfe geschafft hat.Ich gebe seit vielen Jahren Nachhilfe, vor allem in Latein und Mathematik, aber auch in Italienisch, Deutsch, Englisch und Französisch, Geschichte und Geografie.Wenn man einen Schüler motivieren kann, aktiv konzentriert mitzulernen, schafft jeder die Prüfung mit ein paar Stunden Unterstützung.Und der Schüler, der Lehrer und auch die Eltern und Großeltern freuen sich, wenn der Schüler die Schularbeit, Prüfung, Nachprüfung oder Matura bestanden hat.